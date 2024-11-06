川普社群媒體公司Q3虧損逾6.1億元 收入僅3235萬元

川普旗下社交媒體公司「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）」今年第3季虧損1920萬美元（約新台幣6.1億元）。（示意圖，彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）旗下社交媒體公司「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」週二（5日）美股盤後披露，公司2024年第3季淨虧損1920萬美元（約新台幣6.1億元），而營收則較上年同期下降5.6%，僅101萬美元（約新台幣3235萬元）。

綜合媒體報導，TMTG同日也公布，公司2024年前9個月的收入約為260萬美元（約新台幣8328.7萬元），淨虧損3.63億美元（約新台幣116.28億元），無債務。

請繼續往下閱讀...

TMTG股價5日收在33.94美元，跌幅1.16%，在Q3財報公布後，公司股價在盤後交易中上漲超過6%。

受到美國總統大選影響，TMTG股價近來大幅波動，在過去1週下跌逾30%，然而，今年迄今TMTG股價累計漲幅仍高達93%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法