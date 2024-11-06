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美國大選也難以影響輝達漲勢 巴隆周刊：川普和賀錦麗都擋不住

2024/11/06 09:53

輝達昨日盤中一度短暫超越了蘋果，成為全球最有價值的公司（美聯社）輝達昨日盤中一度短暫超越了蘋果，成為全球最有價值的公司（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《巴隆周刊》（Barron's）報導，美國總統大選結果即將揭曉之際，這次選舉可能對晶片製造商及廣泛科技行業產生重大影響，但輝達昨（5日）盤中一度再超越蘋果，成為美國市值最大公司，顯示美大選難以動搖其漲勢。

輝達昨日盤中股價上漲2.8%，至每股139.91美元，盤中市值最高來到3.43兆美元（約新台幣109兆元），超越蘋果的3.378兆美元（約新台幣108.97兆元）。

巴隆指出，美國大選已進入投票階段，投資人關注選舉結果對投資市場的影響。對於晶片製造商來說，現任總統拜登 （Joe Biden） 和共和黨候選人、前總統川普 （Donald Trump） 在任內對半導體產業的政策相似。

民主黨候選人賀錦麗 （Kamala Harris）宣示將尋求以「新發展」策略來平衡競爭與創新，推動人工智慧 （AI） 和數位資產等創新科技的同時，保護消費者和投資人。

川普陣營則稱，如果當選將削減「昂貴且繁重」的法規。

據報導，增強美國晶片產品已獲得兩黨支持。2022 年美國會通過了跨黨派《晶片法案》（Chips Act），以提升美國的晶片製造能力。受先進人工智慧晶片需求旺盛的推動，輝達今年迄今股價已上漲了175%。

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