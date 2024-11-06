新普10月營收78.72億元 年減5.2％

新普獲頒勞動部職安署頒發「健康勞動力永續領航企業楷模獎」肯定。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）公告10月營收78.72億元，月減1.2%、年減5.2%；前10月累計營收664.85億元，年減4.24%。下半年進入消費電子旺季，今明年又有AI PC加持，筆電供應鏈需求有望增溫，新普日前表示，對第4季正面看待。旗下AES-KY（6781）則公告10月營收9.52億元，年增17.49%；前10月累計營收77.99億元，年減6.66%。

新普也表示，獲頒勞動部職安署頒發「健康勞動力永續領航企業楷模獎」肯定，是唯一榮獲此殊榮的電池模組業者。肯定新普在投入職場健康、職業安全及員工福利與關懷等面向的表現。

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新普指出，公司視員工為重要資產，持續打造幸福職場，推動多項員工友善福祉，包括平衡生活安心顧家，提供優於法規頻率健康檢查及特聘醫師臨廠提供1對1諮詢服務；友善員工安家生養，近3年提供幼兒教育補助超過450萬、擴大獎學金補助至員工子女，補助超過1400人次。

此外，新普也重視內部溝通，對外持續發揮影響力，為強化供應鏈管理，新普並每年辦理供應商大會，提供永續相關教育訓練，建構供應鏈永續生態圈。

展望未來，新普表示，致力建構多元、平等、共融 （DEI） 的職場文化，接軌全球SDGs ，EPS要好，ESG也要好，攜手利害關係人，持續以創新與永續為核心，持續精進朝向健康勞動力永續領航企業，建構友善安全的幸福職場。

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