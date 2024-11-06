企業AI、雲端、資安需求旺 宏碁資訊、安碁資訊Q3登頂

宏碁資訊第3季稅後淨利1.4億元。圖為總經理周幸蓉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下雲端服務商宏碁資訊（6811）今日公告第3季稅後淨利1.4億元，前3季稅後淨利4.4億元、年增11%，每股稅後盈餘（EPS）10.52元，單季、前3季營收與獲利均創歷年同期新高。宏碁資訊表示，企業雲端服務、資安、AI技術顧問等需求提升，雲端服務跟AI應用部署2大需求持續增長，是未來業績增長的關鍵動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，AI真正展現價值的核心，在於AI資料治理，透過完善的資料治理，企業可以確保數據的準確性、完整性和安全性，進而提高AI應用的可靠性。宏碁資訊在推動企業與政府導入AI應用，重視負責任的AI，從資料治理跟資安的角度思考，以顧問諮詢、加值服務、開發建置、維運服務等提供完善的客戶旅程，確保AI應用落地，也進一步驅動雲端服務需求的穩定增長。

請繼續往下閱讀...

宏碁資訊表示，目前積極扮演「企業生成式AI加速器」角色，持續關注「負責任的AI」的議題，從資料治理與資訊安全2方面著手並自行開發「AI加速器平台」，協助企業解決龐雜的資料數據與管理資訊源的挑戰。

此外，宏碁資訊也說，「MDR異質資安託管平台」則持續優先納入有AI加值的原生資安產品，讓AI不僅為企業的戰術工具，未來更成為營運增長與業務驅動創新的重要戰略。

日前宏碁旗下資安服務商安碁資訊（6690）也公告第3季稅後淨利6046萬元、年增18.2%，單季每股盈餘2.75元；前3季稅後淨利1.61億元、年增19%，每股稅後盈餘7.32元。第3季業績成長來自客戶資安服務、營運服務等需求，帶動專案數量及規模持續擴增，尤其近期全球勒索軟體攻擊急遽增加，推升政府、金融機構對DDoS防禦資安需求，企業客戶在資安檢測及平台建置的顧問服務持續成長。

安碁資訊總經理吳乙南強調，因應企業數位轉型，從地端延伸至雲端，從IT到OT場域，提供企業客製又多元的資訊安全服務，拓展營運業務範圍，創造更多營收和獲利。

此外，吳乙南也說，今年10月底搬遷進駐自購辦公大樓，位居南港交通樞紐中心，鄰近三鐵轉運站及國際會展中心，提供員工安全、健康與幸福的友善職場環境。全新辦公大樓不僅提振員工士氣，同步見證安碁資訊上櫃5週年的營運績效，未來將持續努力獲利，創造股東最佳利益，善盡企業社會責任，落實企業永續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法