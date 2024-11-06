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美超微財測不如預期、年報提交時間未決 盤後崩16％

2024/11/06 09:08

美超微公佈初步財報、財測，業績表現不如預期，盤後股價重挫逾16％。（路透資料照）美超微公佈初步財報、財測，業績表現不如預期，盤後股價重挫逾16％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）上週辭任伺服器製造商美超微（Super Micro）的財務審計業務，美超微週二（5日）公佈最新財測，獲利前景不如預期，美超微同日也坦言，年報提交的時間仍無法不確定，盤後股價重挫逾16％。

綜合外媒報導，美超微表示，截至12月的單季營收預計為55億至61億美元（約新台幣1762.4億至1954.7億元），分析師平均預期銷售為67.9億美元（約新台幣2175.8億元）。每股盈餘預計落在0.48至0.58美元之間，遠低於每股0.75美元的預期。

截至9月的初步業績顯示，銷售額為59億至60億美元（約新台幣1890.6億至1922.7億元），未達分析師平均預測的64.7億美元（約新台幣2073.3億元）。美超微表示，扣除掉某些項目後，每股盈餘約0.76美元。財務長韋根（David Weigand）也提到，經新的會計事務所審查後，結果可能仍有變動。

這家陷入困境的伺服器製造商錯過了8月提交年度財報的最後期限，負責公司審計業務的安永上週以「對該公司治理和透明度感到擔憂」為由辭任。在安勇辭去審計業務不到1週後，美超微公佈了初步業績，引發了投資人的擔憂。

美超微則在週二的聲明中表示，經過1個特別董事委員會針對會計問題的調查發現，沒有證據表明管理階層或是動是會存在詐欺或不當行為。

美超微今年經歷了動盪的1年，2024年初，華爾街對於這家公司高性能產品的AI驅動需求充滿熱情，隨後美超微也被納入標普500指數，公司股價不斷衝高。但今年稍早，1名前員工在聯邦法院指控美超微試圖誇大收入，引爆審計風波。

8月底，美超微宣佈，將延遲提交截至6月30日的會計年度報告，至今仍未確定何時能提交，安永辭任也讓這項流程變得更加複雜。如果美超微無法在本（11）月中旬的最後期限內提交年報，恐從那斯達克下市。自從上週安永辭職以來，美超微已跌44％，較3月的股價高點重挫逾75％。

美超微表示，公司將「繼續努力」解決財報延後提交的問題，並繼續支持先前披露的內容，但無法預測何時能夠提交已推遲的年報。董事特別委員會則稱，除了正在進行的其他工作之外，還將建議改善內部治理或控制。

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