爸媽叫他辭去Costco工作！28歲男心碎發文：想待一輩子

在美式賣場好市多（Costco）任職的經驗，曾多次被網友提出討論。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美式賣場好市多（Costco）任職的經驗，曾多次被網友提出討論。日前有一名28歲的加拿大男子在Reddit發文，表示自己有一份辦公室內的正職工作，假日則是會去好市多兼職，但爸媽卻叫他辭去好市多的工作，可是原PO坦言，自己比較喜歡在好市多工作，想在好市多工作一輩子，但擔心自己的想法會被外界視為失敗者，因此上網尋求建議。結果網友們一面倒力挺原PO，支持他繼續待在好市多，還有好市多員工分享經驗和福利，並給予鼓勵，引發熱議。

原PO是名28歲住在加拿大多倫多的男性，大學讀的是文組，研究所念的則是供應鏈管理，他目前在一家建築公司的辦公室內擔任正職，但也會去好市多兼職打工，可是他的父母都希望他別在好市多上班，希望他可以辭去兼職，全力投入正職工作，成為優秀的專案經理並獲得晉升的機會。

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但原PO認為，要在建築公司晉升必須有著工程或建築領域的背景，但他根本沒有，而原PO坦言，他自己比較喜歡在好市多工作，認為公司的管理階層對待員工的方式比較有尊嚴，工作環境也較友善，雖然工作內容是重複的工作，但讓他感到心情平靜。原PO更認為好市多永遠不會破產，是有保障的工作。

原PO也拿出薪資來比較，表示看到營運經理、物流經理、倉庫經理的職缺訊息，工資為每小時薪水是25至27元加幣（約586元至633元新台幣）。但在好市多工作一旦滿6年，時薪就來到27元加幣，「這就是為什麼我拒絕離開好市多，因為它的工作保障和薪資都很穩定」。原PO更說：「我知道除了好市多之外，沒有其他公司願意支付我每小時27元的薪水。」

但原PO也擔憂，一輩子在好市多工作是否會被視為一個失敗者，畢竟這不是一個需要專業的工作，「或者說我應該感到高興，因為我已經很清楚我的工作生活路該怎麼走？」因此發文詢問網友意見。

網友們一面倒力挺原PO，並給予鼓勵：「如果你在好市多很開心，那麼你就是在做你喜歡做的事，而幸福是你買不到的」、「你有工作，你熱愛你所做的事情。您對上述工作的生活感到滿意。就不要再考慮別人對你的看法了」、「工作就是工作，你不該為你的工作感到羞恥」、「好市多連續多年被評為美國最佳雇主之一，我的鄰居在那裡工作，最近還剛買房」、

還有好市多員工和員工家屬分享經驗和福利：「我在好市多工作，我也像你一樣在倉庫工作。不要離開好市多，你的評估完全正確。只要你得到良好的評價並讓你的經理推薦你，你就可以按照你想要的速度輕鬆晉升。」、「我父親在好市多工作了20多年，我為他感到無比自豪。我認識和共事的每個人都知道我父親在好市多工作。順道一提，我是一名醫生，我很確定好市多對我父親的關心，比我的醫院對我的關心還要多。 」

還有網友提到好市多的內部晉升制度，指出好市多執行長瓦克里斯 （Ron Vachris） 也是從基層開始做起，最一開始的工作是名堆高機駕駛。

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