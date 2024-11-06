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輝達真的登頂啦！股價強漲近3％ 超車蘋果躍全球市值王

2024/11/06 08:52

週二輝達（NVIDIA）股價上漲逾2.8％。（法新資料照）週二輝達（NVIDIA）股價上漲逾2.8％。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選週二（5日）登場，美國華爾街股市從4日的拋售潮中反彈，美股4大指數收盤齊揚，其中輝達（NVIDIA）股價上漲逾2.8％，正式超越蘋果（Apple）成為全球市值最高公司。

《彭博》指出，輝達成為全球市值王，這凸顯了人工智慧（AI）在華爾街的主導地位。

輝達週一（4日）盤中股價一度大漲2.6%，公司市值升至3.4兆美元（約新台幣109兆元），超越蘋果3.37兆美元（約新台幣108.64兆元）市值，然而收盤前卻回吐當日大部分漲幅，最終收136.05美元，漲幅0.48%，公司市值也降至3.34兆美元（約新台幣107兆元），低於蘋果3.38兆美元（約新台幣108.97兆元）市值，再次拱手讓出全球市值龍頭寶座。

根據《彭博》報導，輝達週二股價上漲2.84%，報139.91美元，市值達到3.43兆美元（約新台幣110.5兆元），領先蘋果的3.38兆美元，成為全球市值最高公司。

報導指出，自2022年以來，輝達股價已飆升超過850%。投資研究公司James Investment Research研究總監Fall Ainina表示：「在過去的幾個季度中，人們基本上都在關心通膨數據、就業數據和輝達的各種數據。」

他說：「輝達市值超越蘋果，不僅表明輝達是AI基礎設施週期的最大受益者，而且表明人們預計AI熱潮將持續下去。」

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