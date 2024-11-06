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歐盟開鍘！傳蘋果將成為數位市場法首家受罰者

2024/11/06 09:48

知情人士透露，蘋果將成為歐盟《數位市場法》下，第1個受到制裁的公司。（法新社資料照）知情人士透露，蘋果將成為歐盟《數位市場法》下，第1個受到制裁的公司。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，歐盟反壟斷監管機構將根據旨在遏制大型科技公司權力的《數位市場法》（Digital Markets Act，DMA）對蘋果（Apple）處以罰款，使這家美國科技巨頭成為新法下第1個受到制裁的公司。

《路透》報導，歐盟監管機構在今年6月指控這家iPhone製造商違反了歐盟的科技規範，是以《數位市場法》提出的首項指控。知情人士表示，罰款可能會在本（11）月提出，但確切時間仍可能有變化。隨著歐盟監管機構試圖為小公司提供公平的競爭環境，這筆罰款將加劇蘋果日益嚴重的反壟斷麻煩。

就在幾個月前，布魯塞爾今年3月對蘋果處以18.4億歐元（20.1億美元，約新台幣641.9億元）的罰款，原因是蘋果透過限制旗下App Store阻礙因為串流媒體對手的競爭，這是蘋果首次因違反歐盟規範而受罰。

蘋果也面臨對應用程式開發人員徵收新費用的調查，違反《數位市場法》可能會導致公司被處以高達全球年營業額10％的罰款。今年正式生效的《數位市場法》要求蘋果開放用戶在iPad上設定自己選擇的預設網路瀏覽器，允許在作業系統上使用替代應用程式商店，並允許耳機和智慧筆存取iPad作業系統功能。

針對報導，蘋果拒絕置評，歐盟執委會則未立即回應。

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