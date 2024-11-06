麻省理工學院教授黃亞生：中國「技術崛起」是假象

出生於北京的美國知名華裔學者、麻省理工學院（MIT）斯隆管理學院國際管理學教授黃亞生直言，中國正在進入最不確定和最危險的時期。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國疫後經濟復甦不如預期，過去3年多來房市持續低迷，進而波及股市和消費者信心，要實現今年設定的約5%成長目標岌岌可危。北京當局9月底以來推出一系列刺激措施，令中國股市在1週內大漲逾20%，但很快就失去藥效，回跌了近10%。出生於北京的美國知名華裔學者、麻省理工學院（MIT）斯隆管理學院國際管理學教授黃亞生直言，中國正在進入最不確定和最危險的時期。

南韓《朝鮮日報》WeeklyBiz 4日刊出對黃亞生的訪問。針對中國9月底以來推出的一系列刺激措施，黃亞生指出，北京當局似乎相信「政府主導的成長」是可以實現的，尤其在國內生產毛額（GDP）每年成長6%至7%，資金充沛的時候。但如今中國經濟成長放緩，政府財政出現赤字，不僅先前的模式無法持續，若繼續這樣做，經濟顯然將會崩潰。

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中國自9月底以來推出了降息、降準、鬆綁房地產貸款、提前投入明年預算等各種經濟刺激政策。但有評價認為，由於這些刺激政策不夠具體，而且很多是過往政策的換湯不換藥，所以效果並未持續太久。

被問及中國該如何度過經濟危機，黃亞生說舉南韓為例說，1997年南韓爆發外匯危機時，政府沒有固執己見，完全改變了制度，其中金融和政治分離是非常重要的過程，南韓得益於此，之後發展了私人金融，出現了各式各樣的企業，新創企業數量增加，文化也獲得解放。中國也應根本改變經濟結構，恢復1978年的改革開放精神，唯有政治去中心化和經濟自由，才能發展經濟。

黃亞生認為，1978年中國實施改革開放後，企業可就創新、技術的採納等問題討論出最好的選擇是什麼，但目前中國的政治正在拖經濟的後腿，這種討論已經消失，中國開始在發展之路上開倒車。

黃亞生指出，針對5日舉行的美國總統大選，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普對中國的戰略會有很大不同，兩人都會繼續對中制裁，但川普認為中國是絕對的對手，而賀錦麗似乎認為中國是對手和必要的伙伴。

黃亞生說：「中國若想解決與美國等西方世界的矛盾關係，首先應該採取行動，減少對台灣的敵意，不要支持俄羅斯和北韓。中國支持俄羅斯，歐洲怎麼可能改善與中國的關係？改善與西方國家、日本和南韓的關係，將大大幫助中國。」

近來，中國半導體大廠中芯國際（SMIC）正在挑戰生產3奈米晶片。中國電動車大廠比亞迪（BYD）已經嶄露頭角，在全球市場超越特斯拉的銷量。在中國企業高技術能力和低廉價格的攻勢下，跨國企業感到緊張，但黃亞生對中國的「技術崛起」持批判態度，稱「中國獨有的技術能力這個概念本身就是假象」。

黃亞生指出，「中國擁有技術能力本身就近乎假象。比亞迪使用什麼軟體？是複製特斯拉的軟體。製造5奈米晶片的中心國際，用的是荷蘭艾司摩爾（ASML）的老舊設備。中國在過去40年向跨國企業學習了技術，中國實現今日的成就是因為承襲了這些技術，中國幾乎沒有獨有的技術能力。」

黃亞生進一步表示，「人工智慧（AI）是來自中國嗎？大語言模型（LLM）是源自中國嗎？不是。中國政府支援尖端技術領域，但只支援已經發明的技術。相反的，在美國，政府支持基礎科學。因為只有部分基礎科學成長為尖端技術，所以做這種決定可能並非易事。至於中國，政府能投資大量金錢開發和製造3奈米晶片，但中國能開發1奈米晶片？中國能做出世上不存在的東西？不行。」

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