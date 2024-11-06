史上首次！超微資料中心第3季營收超車英特爾

超微資料中心業務首度超車英特爾。（路透）

首次上稿 11-05 22:45

更新時間 11-06 06:17

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技網站Tom's Hardware報導，超微資料中心部門第3季營收35.49億美元，而英特爾數據中心與AI業務部門（DCAI）營收33億美元，超微20年來首度在數據中心業務上超越英特爾。僅在兩年前，英特爾DCAI部門每季營收可達50億至60億美元之間。

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報導指出，過去20多年來，英特爾是資料中心CPU市場上無可爭議的領導者。英特爾的Xeon處理器驅動絕大多數的伺服器，而超微的處理器約在7、8前市占率還僅個位數。然而情況劇烈改變。當英特爾的Xeon CPU仍驅動多數的伺服器時，最貴的機器如今都使用超微的EPYC處理器，這就是SemiAnalysis觀察到，為何超微的資料中心營收，超越英特爾DCAI部門的原因。

報導說，隨著超微的EPYC處理器取得領先英特爾Xeon CPU的競爭優勢，英特爾不得不大幅降價出售其伺服器晶片，進而壓低該公司的營收與利潤空間。

值得注意的是，英特爾的旗艦128核心Xeon 6980「Granite Rapids」處理器售價1.78萬美元，為該公司最昂貴的標準CPU。相較之下，超微最而貴的96核心EPYC 6979P處理器售1.18萬美元。如果英特爾的Xeon 6900系列處理器需求很高，且該公司能大量供應該款CPU，那麼英特爾的資料中心營收可能反超超微，不過，英特爾仍必須提高Granite Rapids的產量。

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