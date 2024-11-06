美總統大選最大贏家 馬斯克已將特斯拉停在白宮草坪？

馬斯克向川普投入金錢和時間，共和黨獲勝可能會讓馬斯克進入政府機構。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報評論指出，2024年的美國大選，這一切都與特斯拉執行長馬斯克有關！從某種意義上來說，馬斯克已經從這次選舉中獲勝，他已將特斯拉停在白宮草坪上。

馬斯克向川普投入金錢和時間，共和黨獲勝可能會讓馬斯克進入政府機構，而民主黨賀錦麗則開玩笑說，如果她獲勝可能會讓他入獄。馬斯克龐大的商業帝國使選舉結果非常符合他的利益，但目前尚不清楚他是否會輸。以特斯拉為例，該公司銷售的電動車占美國一半。

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民主黨人喜歡節能清潔的交通工具，但如果勝利的川普取消一些節能汽車補貼，特斯拉相對於通用汽車等落後競爭對手的領先地位，將看起來會更加穩固。無論誰獲勝，美國人都會繼續購買電動車。無論如何，特斯拉7850億美元的市值更取決於機器人計程車和人形機器人。

從太空事業來看，馬斯克可以從共和黨的勝利中獲益更多，這對於他的火箭製造商SpaceX來說是一個重要目標。NASA和SpaceX都是勢均力敵，根據聯邦記錄，自2019年以來，美國航太局已向SpaceX承擔了近100億美元的債務。如果賀錦麗當選，民主黨政府可能不喜歡這樣，但也必須忍受SpaceX。

從某種意義上說，馬斯克已經從這次選舉中獲勝，即吸引廣大媒體焦點的影響力。特斯拉的市值自4月的低點以來已增加3000億美元。

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