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外資銀彈「滾滾來」 前10月淨匯入破兆、史上同期最高

2024/11/05 21:58

外資銀彈滾滾而來，今年前10月淨匯入已經破兆元，創史上同期最高。（記者王孟倫攝）外資銀彈滾滾而來，今年前10月淨匯入已經破兆元，創史上同期最高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資銀彈今年以來，資金仍持續匯入！金管會證期局最新公布統計，今年10月外資單月淨匯入32.91億美元、折合新台幣約1054億元，是連續第三個月淨匯入；而今年前10月外資累計淨匯入328.14億美元（中資有0.19億美元），折合新台幣約1兆0510億元，創史上同期第一大金額，也顯示外資仍看好台股市場。

所謂外資「淨買超或淨賣超」，是指外資買賣我國股票狀況，當買超大於賣超就是淨買超，反之亦然；「淨匯出或淨匯入」是指外資資金匯入及流出、兩者相減之後的結果。而「淨買賣超」與「淨匯出入」均為觀察外資動向之重要指標。

根據最新統計，今年截至10月底，外資累計在上市及上櫃市場大舉賣超台股4482.77億元，不過，外資卻在同時期淨匯入328.14億美元，折合台幣已經超過一兆元。

為何會出現這樣的局面？也就是外資一方面在市場上大「賣台股」，另一方面卻又把資金「淨匯入」？這是否意味外資逆向操作或大玩兩面手法？　

對此，證期局主秘尚光琪分析，這代表外資即使賣超，但並沒有把資金匯出去，代表由於台灣產業基本面佳，「外資對台股仍有投資興趣」，就是在觀察股市變動再做適合操作。

投顧主管表示，這並非甚麼逆向操作，而是外資賣股之後，並未把資金匯出，準備隨時「伺機而動」、進場布局加碼台股；另一種情況是，外資舊的資金匯出之後，其他新的資金匯入，雖然「有進有出」，但整體的匯入部位高於匯出，因此，最後仍為淨匯入。

證期局表示，台股整體基本面：經統計我國上市櫃公司2024年截至9月底累計營收金額為新台幣31.49兆元，較去年同期成長11.91%，營收金額為歷年同期最高；截至今年年9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44% （加計股票股利為2.56%）。

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