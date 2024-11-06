華為每隔一季 就用3倍高薪挖角台積電工程師

外媒報導，華為的招聘機構平均每3個月就會與台積電工程師接觸一次，試圖以高薪聘僱工程師。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為曾在西方國家對三星和蘋果構成相當大的威脅，但在美國制裁後失去所有市場比重。儘管存在國家安全限制，該公司仍積極試圖聘請台積電的工程師。

外媒phonearena報導，美國制裁後，華為被迫使用過時的技術，將其晶片組的厚度限制在7奈米，與其他手機製造商使用的3奈米晶片相比，這是公司難以接受的。

請繼續往下閱讀...

於是華為埋頭苦幹，推出國產5G晶片，甚至威脅要生產5奈米晶片組，儘管其製程已經過時。但為突破這一障礙，公司需要外部人士並了解現代晶片的製造方法。

華為的招聘機構平均每3個月就會與台積電工程師接觸一次，工程師會收到電子郵件，了解他們如何完美地適合華為希望填補的職位，以及符合華為公司的需求。

這些工作機會往往擁有非常有吸引力的薪資待遇，有時高達他們目前薪資的3倍，但台積電工程師不接受華為的提議有兩個主要原因，第一是台積電願意提出保留員工的更好待遇和職缺，第二是工程師害怕損害未來的就業前景。

可以理解的是，台積電的工程師擔心，如果與被視為對美國國家安全構成威脅的公司合作，未來將無法找到工作。如果華為決定不再需要這些人，他們將失業，因為台積電等與美國結盟的公司可能會拒絕考慮他們。

這些複雜情況導致華為不得不採取其他方式來獲取現代晶片。儘管華為永遠不會公開承認這一點，但華為透過台積電的其他客戶輾轉獲得台積電晶片，這讓美國立法者感到沮喪。不過，有一點是肯定的，那就是華為似乎都不會很快取得進展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法