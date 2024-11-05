南港產專區首件公辦都市更新案 3000坪基地招商

台北市住宅及都市更新中心昨舉行台北市南港產專區首件公辦都市更新案招商說明會。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市住宅及都市更新中心昨舉行台北市南港產專區首件公辦都市更新案招商說明會，超過30家廠商到場關心，反應熱絡；住都中心執行長簡伯殷指出，這是少見的3000坪大基地，加上地主共識度高，具備成為未來南港新生活圈的潛力，對招商有信心。

住都中心指出，台北市於2015年啟動東區門戶計畫，隨即辦理「台北市南港區都市計畫（通盤檢討）案」，設立都市更新諮詢工作站協助地區居民推動都更。2020年，該處社區自主申請民間社區公辦都更試辦計畫，歷經兩次意願調查及一次模擬選配，住戶參與意願皆達90%以上，成為南港產專區首件公辦都市更新案。

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住都中心表示，基地位於重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所圍街廓的中央，面積達9680平方公尺，是台北市稀有的大面積基地；北眺基隆河南岸、步行七分鐘達南港站，享有四鐵共構完善且多元交通路網；鄰近南港經貿園區、台北流行音樂中心、南港Citylink與即將開幕的三井LaLaport購物中心，商業及生活機能優越，具備成為南港新生活圈的潛力。

更新後，將配合南港區都市計畫（通盤檢討）案變更為「產業生活特定專用區」，引入住宅、商業及社會住宅等設施，並透過申請都市更新獎勵及台北市土地使用分區管制自治條例優惠容積，取得至少80％容積獎勵。住都中心預估更新後總量體可達兩萬坪以上。

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