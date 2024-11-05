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佳世達Q3毛利率16.8％、20年新高 EPS0.54元

2024/11/05 20:28

佳世達Q3毛利率16.8%、20年新高。（記者陳梅英攝）佳世達Q3毛利率16.8%、20年新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今（5）日董事會通過第三季財報，由於產品組合持續優化，營業毛利率達16.8%，已連續6季突破16%，再創20年新高，營業淨利率2.5%則為連續3季成長，第三季每股稅後盈餘（EPS）為0.54元，前三季EPS已達1元。 

佳世達將於6日舉行法人說明會，進一步說明第三季營運結果與第四季展望。

佳世達第三季營收和獲利皆比第二季成長。合併營收508億元、營業毛利85.12億元，皆較第二季成長2%；營業毛利率16.8%，較上一季成長0.11個百分點；營業淨利12.45億元，季增5%；歸屬於母公司淨利10.53億元，季成長59%，EPS為0.54元。

佳世達今日也同步公布10月自結合併營收180.07億元，年增6%、月增2%。前10月合併營收共1656億元，較去年同期減少3%。以各事業表現來看，佳世達資訊科技事業穩定增長，醫療、智能方案和網通事業也都較去年同期成長。 

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