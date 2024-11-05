AI專家吳恩達關注代理式AI 談影響台灣產業5大趨勢

由國發會指導，台杉投資與雲端技術領導者AWS共同策畫的「前瞻AI Agents，顛覆未來想像」論壇於今日舉辦，邀請AI Fund管理合夥人吳恩達（Dr. Andrew Ng）進行專題演講。（台杉投資提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕生成式AI技術的快速演進引發全球關注，代理式AI（AI Agents）則被視為生成式AI的未來關鍵應用。AI專家吳恩達表示，代理式AI能進行進行自我批判和優化，是眾多AI技術中，最值得關注。

由國發會指導，台杉投資與雲端技術領導者AWS共同策畫的「前瞻AI Agents，顛覆未來想像」論壇於今日舉辦，邀請國際AI趨勢大神同時也是AI Fund管理合夥人吳恩達（Dr. Andrew Ng）、聯發創新基地負責人許大山、安謀（Arm）北美業務副總裁曾志光、AWS台灣暨香港總經理王定愷與台杉投資總經理翁嘉盛，共談代理式AI的未來應用與前景，以及台灣在此波浪潮下的挑戰與機遇。

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吳恩達表示，AI是通用型的技術，具有廣泛的應用潛力；而在眾多AI技術中，最值得關注的是代理式AI，因為它能像人類作家會反覆修改作品一樣，進行自我批判和優化。

吳恩達也提到，5個影響台灣產業發展的AI趨勢：首先，未來代理式AI需要處理更大量的文字，因此會需要更快速、更便宜的token生成技術，這是台灣半導體產業的機會；其次，生成式AI讓原型開發變得更快速，讓企業更容易嘗試不同AI應用，改變創新流程、縮短創新流程；此外，圖像分析技術快速發展，未來會出現更多視覺AI應用，台灣企業可利用影像處理領域的優勢，開發新的應用；而由於AI計算成本高，將改變數據的流動方式，當數據重力下降，將會帶來更多跨國界的AI應用；最後，企業需要關注數據工程，特別是像文字、圖像、音訊等非結構化數據的管理，才能充分發揮AI的潛力。

翁嘉盛則表示，生成式AI在全球掀起前所未有的產業變革，台灣擁有強大的半導體產業，為AI發展添加柴火，顯示在這場全球 AI 競賽中，台灣已擁有得天獨厚的優勢。

他指出，隨著政府將AI列為「5大信賴產業」之一，數位發展部更獲國發會百億銀彈挹注台灣AI生態系，推動生成式AI技術與應用落地。面對代理式AI技術成為各產業競逐的焦點，他相信在結合台灣的產業優勢下，可望實現軟硬整合，並加速台灣產業的升級與轉型。

翁嘉盛指出，台杉投資除集結台灣創投界資源，今年還與AWS共同策劃一系列探討技術與應用發展的活動，期盼讓台灣AI新創茁壯、為成熟產業升級轉型添柴火，助力台灣於生成式AI大勢中取得先機。

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