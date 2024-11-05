金點設計獎海外徵件近5成 新南向參賽創新高

經濟部指出，金點設計獎多年來持續連結海外設計能量，海外參賽作品已近五成。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部指出，金點設計獎多年來持續連結海外設計能量，海外參賽作品已近五成；今年金點獎參賽作品共計2339件，其中新南向國家的報名件數更達213件，創下歷年新高，可以看見金點獎的影響力在亞太地區增長。

經濟部今舉辦「2024金點設計獎宣傳記者會」，經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，金點設計獎自2014年起推動國際化布局，開放全球設計師及業者參賽，並擴大國際評審團陣容，已是國際知名的獎項，海外參賽作品數量已近五成。

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鄒宇新指出，今年共邀請13國99位專家組成評審團，參賽作品來自全球20個國家共計2339件，新南向國家的報名數達213件，創歷史新高，包含來自泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度及紐西蘭等國，顯示金點獎在亞太地區逐漸打響品牌知名度。

金點設計獎由設計研究院（設研院）籌辦，設研院院長張基義指出，今年共有2339件作品報名參賽，入圍138件作品，最後會選出32件「年度最佳設計獎」，另有兩個名額的「特別獎」，每年「年度最佳設計成就獎」則只會有1名。

今年的 「年度最佳設計成就獎」由台灣知名建築師、國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章榮獲，其他年度最佳設計作品獎得主，將12月13日在台灣戲曲中心舉辦的頒獎典禮上揭曉。

張基義指出，金點獎也扮演推動設計作品行銷國際的橋樑，透過設研院與國際通路和展會的合作，獲獎作品可延伸至海外，例如日本東京丸之內設置「金點設計獎」專櫃，今年4月義大利米蘭設計週設立的台灣館也展出金點獎得獎作品，將台灣的創新設計與工藝美學呈現給全球買家。

張基義表示，另也與國際設計組織合作，協助台灣設計人才、產業接軌國際，例如近年金點獎就與泰國、印尼、菲律賓等國，簽署設計合作備忘錄。透過全方位支持體系，從獎項評選到國際展覽與市場推廣，能協助台灣優秀設計作品推向國際市場。

金點獎類別涵蓋「產品設計」、「傳達設計」、「空間設計」及「整合設計」等4類，往年得獎件數最多的是產品設計；設研院指出，年度金點特展將在12月3日在台北松山文創園區開展，將展出金點獎作品。

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