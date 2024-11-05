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智擎胰臟癌新藥一線用藥 申請健保核價

2024/11/05 19:42

智擎ONIVYDE胰臟癌新藥-安能得，今年第二季用於一線用藥，已申請健保核價。（擷取自智擎官網）智擎ONIVYDE胰臟癌新藥-安能得，今年第二季用於一線用藥，已申請健保核價。（擷取自智擎官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司智擎（4162）今日召開法說會，智擎發言人張麒星表示，今年是過去三四年來最有斬獲的一年，不論在藥品銷售、研發、ESG領域，都有不錯的進展，對於外界關心今年底是否能拿到另一筆為數不小的里程碑金，張麒星認為，如果有機會拿到，將不低於2000萬美元，但還不確定，因此有一定的風險。

智擎在4年前拿到一筆2000萬美元的里程碑金，按照時程，今年第四季有機會挑戰里程碑金認列門檻。如果有超過2000萬美元里程碑金入帳，法人估算今年智擎EPS將挑戰7元。

智擎研發的ONIVYDE胰臟癌新藥-安能得，原用於治療二線胰腺癌病患，2018年在台上市銷售，並同步授權海外市場，目前營收組合來自三大塊，第一是安能得台灣市場的銷售收入、其次是歐亞市場的銷售權利金收入，以及里程碑金/授權金收入，張麒星表示，今年前三季歐亞市場的銷售權利金收入大幅年增23%，至於台灣市場因健保降價，小幅衰退。

不過安能得組合療法NALIRIFOX用於轉移性胰腺癌一線治療，今年陸續獲得美國、澳洲、台灣、歐盟的上市核准，智擎也在今年第二季向台灣健保署提出健保補助申請，期待能持續帶動業績成長。

至於日前從韓國原廠引進台灣銷售紫杉醇口服製劑LIPORAXEL，張麒星表示，公司將會申請新藥上市許可，目標2026年對業績有所助益。

智擎日前公告第三季財報，單季EPS0.67元，累計前三季稅後盈餘3.32億元，EPS為2.32元。

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