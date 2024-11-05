巴菲特也認為自家公司股價太貴 手握10兆元精打細算

巴菲特的波克夏海瑟威公司手頭現金超過3250億美元。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特的波克夏海瑟威公司手頭現金超過3250億美元（台幣10.37兆元），但他並不急於將這筆錢花在自己公司的股票上，即買回庫藏股，那也證明他自己也認為自家公司的股價太貴了。

根據美國證券交易委員會的備案文件，波克夏海瑟威在第3季沒有回購任何自家公司的股票，結束了長達六年的連續股票回購。該季度，波克夏海瑟威是其投資組合中股票的淨賣出者 ，其手頭現金數量增加至創紀錄的水平。

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CFRA Research 分析師凱西·塞弗特 （Cathy Seifert） 告訴CNN，波克夏海瑟威的行為向投資者發出信號，表明其股票可能被高估。

根據波克夏海瑟威的監管文件，當巴菲特認為股價「低於保守確定的波克夏內在價值」時，他將回購股票。換句話說，巴菲特只有在認為自己的股票便宜時才會回購自己的股票。

波克夏海瑟威A類股票週一收在66萬4750美元，今年迄今已上漲約21%，僅超過標準普爾500指數同期約20%的漲幅。

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