聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽 攜手夥伴深化社會影響力

聯發科技共同營運長顧大為出席第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮，顧大為表示，今年將這個平台分享出來，邀請生態系夥伴並肩同行，集結半導體上下游的力量與智慧，厚植社會創新能量，一起為家鄉做一件事。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今日公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，首度邀請供應鏈夥伴日月光（ASE）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）共同參與賽事，擴大社會影響力，吸引全台各縣市共362組隊伍參賽，其中20組團隊入圍決賽，由北醫駐美代表獲得百萬首獎，並同時獲得Cadence AI環境永續獎。

聯發科技共同營運長顧大為表示，聯發科技智在家鄉舉辦七年以來，共收到超過2500個改善家鄉的科技創新提案，來自全台灣高達336個鄉鎮市區，涵蓋率超過91%。過去6年，聯發科技透過智在家鄉與參賽團隊，將科技創新串聯到全台各個角落，超過4成的歷屆入選團隊在賽事後持續運作或已登記立案，在社會上持續發揮正面影響力。

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除了智在家鄉，顧大為表示，聯發科技也透過在地實踐、公司治理與綠色營運的積極投入，發揮社會影響力，今年簽署太陽能購電合約，自2025年起每年導入5000萬度綠電，朝2030年達成全球集團辦公室電力使用100％再生能源與2050年達到溫室氣體淨零排放目標前進，同時把經濟發展留給台灣，同時減少物料運輸產生的碳排放，2023年全年在地採購金額逾1700億元，今年前三季在地採購金額已達2000億元。

評審長吳靜吉表示，智在家鄉7年以來，見證台灣社會掌握新興科技用於解決社會問題的能力與時俱進。從早期團隊應用著重區塊鏈、無人機、AR/VR技術，到近期能嫻熟運用AI，以新科技為社會問題帶來嶄新解方。此外智在家鄉也成為跨世代共同探索科技應用的平台，特別是近年來越來越多中小學師生與家長組隊參賽，這種跨世代協作的能量，正深化為台灣社會的數位創新DNA。

本屆獲得百萬首獎的北醫駐美代表，協助澎湖縣七美鄉的兒童利用社會處方和遠距醫療技術提升發展水平，並且讓當地居民和家長能夠獲得持續的教育和醫療支持，以解決離島醫療資源不足和兒童發展遲緩的問題。

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