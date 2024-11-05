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台電明年招千名新血 甄試簡章12/26公布

2024/11/05 18:56

台電宣布明年將招募近千名新血，起薪上看4.5萬。（記者廖家寧攝）台電宣布明年將招募近千名新血，起薪上看4.5萬。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為廣招電業人才，台電預告，將在明年再招募近千名新血，包含第一線電力如配電、輸電、變電、電機等共15類別專業人力。台電表示，甄試簡章預定12月26日上網公布，明年5月4日在台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試。

台電表示，台電致力培育人才，連續4年獲頒1111人力銀行幸福企業製造業「金獎」殊榮，並受教育部「推動員工學習制度」特優獎及勞動部「國家人才發展獎」肯定。

台電指出，近年因應退休潮及業務發展，為傳承電業核心技術，台電提前規劃未來人力需求，繼過去2年錄取名額皆破千人，明年持續大量招募新血，盼吸引更多專業人才加入台電團隊，共同為穩定供電努力。

台電說明，僱用人員甄試分為紙筆測驗初試，以及現場、實作測試的複試，本次招考包括配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等15類別，約900個名額；另落實身心障礙者工作權益保障，明年也將續辦身心障礙人員報考類別，預計招考33名。

台電表示，為邁向電力淨零排放轉型目標並確保穩定供電任務，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，盼可延攬具有現場實務工作或相關經驗的專業人力，為達精準招募，本次甄試「配電線路維護類」將新增實作測試，並納入總成績評分，歡迎具備相關技術背景者一展長才。

本招考甄試簡章及報考相關資訊，預定在今年12月26日上網公告，詳細內容將以簡章公告為準，相關重要訊息請上甄試網站（https://service.taipower.com.tw/recruit）或至台電官網徵才資訊查詢。

經濟部指出，人員正式派用後起薪及晉薪依規定辦理，目前起薪約為新台幣4萬4000元至4萬5000元間，其後得依工作績效逐步晉升。

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