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外匯存底連2降 外資在台資產部位創新高

2024/11/05 18:53

外匯存底連2降，外資在台資產部位創新高。（資料照）外匯存底連2降，外資在台資產部位創新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布我國10月底外匯存底金額為5768.46億美元，較9月底減少10.83億美元，主要是受到國際美元走強影響，9月以來我外匯存底已連兩個月下滑，在全球主要國家中，排名續居第五。

央行外匯局局長蔡烱民指出，10月外匯存底增減受外匯存底投資運用收益與匯率兩因素影響，由於美元指數勁揚3.17%，非美貨幣全數走跌，其中，日圓重挫7.1%、澳幣大貶5.34%，英鎊、人民幣貶值逾2%，央行持有外匯存底資產轉換成美元減少幅度大於外匯存底孳息收入，使10月外匯存底下滑。

台幣雖然也貶值1.27%，但表現較其他貨幣穩定，蔡烱民說，主要是外資調節幅度不大，且出口商結匯力量大，整體來看，10月匯市供需相對平穩。

根據央行統計，10月外資台股買超約380億元，本金呈現匯入，扣除盈餘、股利之後，淨匯出約20億美元。

由於國際股市在10月表現不錯，台股與美國科技股連動高，也有一波小反彈。根據央行統計，外資在台資產部位創下新高，10月底持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8443億美元，約當外匯存底146%。

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