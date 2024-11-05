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英媒：台灣能源轉型壓力 對台積電造成打擊

2024/11/05 18:05

英國金融時報報導，台灣能源價格飆升和停電加劇，對台積電造成打擊。（法新社）英國金融時報報導，台灣能源價格飆升和停電加劇，對台積電造成打擊。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報（FT）報導，台灣艱難的能源轉型正給產業帶來壓力，電價突然上漲，停電風險不斷增加，影響到包括亞洲最大的半導體巨頭台積電在內的公司。

經過一系列價格上漲後，台積電預計在本國支付的電力費用將高於其他任何地方。台積電在美國和日本設有工廠，並正在德國建造一座工廠。

台灣過去便宜的電力長期以來一直是競爭優勢之一，此外還有退稅和廉價土地等，都對製造商有激勵作用。但現在，這種低水準的電價補貼已變得站不住腳，因為自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，全球化石燃料價格飆升，而且缺乏充足的替代能源，導致國有公用事業台電公司的虧損不斷擴大。自2022年以來，台灣已四度提高電價。

為控制通貨膨脹，並保護經濟較弱的部分免受最嚴重的衝擊，政府已開始將主要負擔轉嫁給工業，其中大用戶和出口商首當其衝。4月電價平均上漲11%，但包括台積電在內的最大工業用戶電價上漲25%。10月，政府凍結夕陽產業或用電量下降的家庭和企業的電價，但將健康產業的大工業用戶的電價又提高了14%。

不過，電價上漲不會對台積電造成重大財務問題。台積電預計明年毛利率將下降1個百分點，考慮到該晶片製造商的毛利率接近60%，影響微乎其微。

儘管2022年以來台灣電價上漲的步伐，仍慢於法國和韓國等其他一些依賴能源進口的已開發經濟體，但台灣政府研究人員預計，工業電力成本將超過台灣最接近的競爭對手日本和韓國市場。

台灣大力投資離岸風電，並計劃在2030年實現27% 至30%的電力來自再生能源，但起步很晚。與此同時，台灣已開始逐步淘汰核電，核電在1980年代佔供應量的一半，但現已降至6%，並將在明年5月按計劃關閉最後一座核能電廠。這使得煤炭和液化天然氣（兩者都是進口）佔其能源供應的80%以上，而再生能源僅佔9.5%。

標準普爾全球公司在最近的一份研究報告中指出，從長遠來看，電力供應短缺可能會抑制台積電在台灣晶片生產的擴張。該報告警告，電力對該公司來說「日益成為信用風險」。

生產最先進的半導體的能源需求正飆升，電力需求幾乎比前兩代半導體增加了一倍。以台積電為例，去年生產一個12吋晶圓等效遮罩層需要40.5千瓦時，幾乎是2017年所需量的兩倍。

由於人工智慧的擴散刺激伺服器容量需求，台灣還需要為Google等雲端服務供應商在該國建設和擴展的大型資料中心提供服務。

台灣美國商會在今年的一份白皮書中表示，面對煤炭和核電即將減少的情況，維持可靠且負擔得起的電力供應是一項「緊迫的挑戰」。

美國商會警告，不可預測和突然的價格飆升「會擾亂營運並阻礙成長，這對於尋求維持或擴大在台灣業務的全球投資者來說尤其令人擔憂」。

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