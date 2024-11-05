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字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

2024/11/05 18:31

字節跳動2024年上半年的整體收入增長超35%，約達到730億美元（約新台幣2.3兆元）。（資料照，路透）字節跳動2024年上半年的整體收入增長超35%，約達到730億美元（約新台幣2.3兆元）。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在TikTok的帶動下，字節跳動2024年上半年的整體收入增長超35%，約達到730億美元（約新台幣2.3兆元），國際市場營收增長超過60%，約達170億美元（約新台幣5422億元），代表著字節跳動2024年上半年的營收不僅在中國遙遙領先，國際市場上更逼近上半年營收755.27億美元（約新台幣2.4兆元）的全球最大社群媒體「Meta」。

根據《科創板日報》報導，字節跳動國際市場主要來自TikTok帶來的廣告收入。據OnlyAccount.io最新數據，2024年上半年，抖音海外版TikTok的下載量已達到4.882億次，這是TikTok自推出以來第二高下載量。

數據顯示，2023年TikTok的廣告收入每個季度都在攀升，去年的年度總收入達到38億美元（約新台幣1212億元）。TikTok平台上廣告的類別和比例也值得關注，其中媒體和娛樂廣告佔比最高爲30%，這部分廣告商去年爲TikTok貢獻了10億美元（約新台幣318.9億元）的收入。

TikTok在國際市場上雖大鳴大放，但西方國家「封殺」、「限制」的困境仍未解決，在未來發展不明的情況下，字節跳動陸續將戰略天秤移往AI，其中，大模型是字節跳動三年來，少有的「大力投入」新業務，便可一窺端倪。

而日前，胡潤研究院發布《2024衡昌燒坊·胡潤百富榜》，字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3500億元（約新台幣1.57兆元）的財產，登上中國首富寶座，此為張一鳴首次成為中國首富。

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