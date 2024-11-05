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高雄公辦都更新亮點 苓雅清潔隊原址劃定更新地區招商44億

2024/11/05 18:00

苓雅清潔隊現況圖（紅線圈起處）。（高雄市都發局提供）苓雅清潔隊現況圖（紅線圈起處）。（高雄市都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄公辦都更出現新亮點。高市都委會今（5日）審議通過苓雅清潔隊劃定更新地區暨訂定都市更新計畫，預估招商44億，塑造全新的「藝文學園宜居社區」。

高雄市副市長林欽榮今天下午主持第126次都市計畫委員會，他表示，位於高雄環狀輕軌五權國小站旁的苓雅清潔隊，鄰近衛武營國家藝術文化中心、高雄文化中心及轉型中的台鐵高雄機廠，市府考量現況建物老舊，不符都市發展機能，且因應明年清潔隊即將遷移，而辦理劃定更新地區，並進行全新規劃。

為活化苓雅清潔隊周邊，高市府指定由捷運局主導採用公辦都更方式，進行招商開發，預估投入約44億元，引入民生商業設施與社會福利功能，塑造全新的「藝文學園宜居社區」。

捷運局強調，苓雅清潔隊公辦都更，是以交通導向發展（TOD）為核心，結合環狀輕軌與捷運黃線的優勢，沿街低樓層將設置商業空間；同時規劃至少100坪的日照中心，作為長者活動與照護空間，預計於明年2月公告招商作業，為苓雅區注入新發展動能。

此外，高雄市都委會今天也審議通過高71線道路拓寬工程變更案，高71線（天池路）是連接小港區與大寮區的重要道路，現有路幅狹窄蜿蜒，車輛會車不便，影響行車安全；高市府與自來水公司聯手推動道路拓寬計畫，選定從高屏15路向南約700公尺處，接上現有高71線，並在鳳山水庫旁優先開闢10公尺寬的道路。

本案後續將由高市府將向內政部爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，協助辦理私有地徵收和道路開闢工程。

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