中信銀電票服務再限縮 LINE Pay簽帳金融卡一卡通功能即起全砍

中信銀電票服務再限縮，宣布即起終止附加LINE Pay簽帳金融卡一卡通功能。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕繼先前公告，明年起取消1年未動用聯名卡自動加值的電子票證功能後，信用卡龍頭中國信託銀行再出招，針對該行最受年輕人歡迎的LINE Pay簽帳金融卡（debit card），即起停止發行附加一卡通功能的卡片，因LINE Pay簽帳金融卡僅與一卡通合作，代表LINE Pay簽帳金融卡停止附加電票功能。

不過，除了LINE Pay簽帳金融卡限縮，中國信託數位存款帳戶提供的「My Way簽帳金融卡」，還是可選擇附加悠遊卡功能；LINE Pay信用卡也未受影響。

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中信銀行2016年底推出LINE Pay聯名卡，特別針對無法申請聯名卡的族群，另外提供LINE Pay簽帳金融卡（debit card），申請人需開立存款帳戶，消費時自存款帳戶中扣款，同時卡片提供一卡通電子票證功能，可開啟自動加值。

不過，中信銀日前公告，自2024年10月28日起，「停止發行」附加一卡通功能的LINE Pay簽帳金融卡。

據了解，中信銀此舉是考量一卡通票證的使用率不高，因為多數申請debit card的客戶，均為年輕學生族，學生多使用學生證附加的電子票證，搭乘大眾運輸才能享受學生價，自然不會動用debit card的電票功能。

雖然LINE Pay簽帳金融卡不再附加電子票證，但民眾若開設中信銀的數位存款帳戶，中信銀提供的「My Way簽帳金融卡」，申請時就可選擇附加「悠遊卡」電子票證功能，但沒有「一卡通」功能。

中信銀自今年下半年起，陸續針對悠遊卡、一卡通、愛金卡聯名卡，公告修訂特別約定條款，如果持卡人的聯名卡效期屆滿，銀行需換發新卡，但發現持卡人過去1年未曾使用自動加值功能，明年起，將換發無電子票證的新卡。

而中信銀針對linepay簽帳金融卡，宣布全面停發一卡通功能後，意味著未來民眾至分行申辦debit card ，如果還需要儲值卡功能，只能選擇「My Way簽帳金融卡」並附加悠遊卡了。

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