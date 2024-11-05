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三星半導體廠設備大清倉 從中國工廠開砍

2024/11/05 17:05

三星電子位於中國西安的半導體工廠。（取自網路）三星電子位於中國西安的半導體工廠。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子很快就會開始銷售各條前端和後端生產線的舊設備，其中包括位於中國西安的NAND快閃廠，預計因美國政府壓力而堆積導致無法及時出售的設備，很快將透過中國本土企業或第三方出售。

據業內人士5日透露，三星近期正在半導體部門（DS）實施大規模成本削減和產線調整，並正在考慮出售其中國半導體生產線的舊設備。與多家公司的討論已經開始，預計出售程序將於明年正式開始。銷售的設備大部分是100級3D NAND設備。

每年在設備上投資數十兆韓元的三星電子和SK海力士已用尖端設備更換半導體生產線，並透過經紀人將舊設備出售給外部公司。特別是在將舊製程轉換為先進製程的過程中，此類設備的銷售至關重要。同時，三星的舊製程設備流入二手半導體設備市場進行回收，而主要需求來源則是中國。

三星電子和SK海力士尚未出售不受美國制裁的設備。儘管三星電子和SK海力士避免對此做出官方解釋，但業界的解釋是，管理層採取盡可能謹慎的措施，以從美國政府獲得VEU（驗證最終用戶）身份。

VEU是一種綜合許可製度，僅允許事先獲得批准的公司出口和進口指定項目。一旦納入 VEU，美國商務部與公司協商指定的物品即可獲准出口，無需單獨的許可程序和有效期，從而無限期地暫停適用美國出口管制法規。

但有消息稱，自2022年10月美國商務部禁止向中國企業出口尖端半導體設備後，此類銷售業務已全面停止。根據美國政府的指導方針，18奈米以下製程的DRAM、14奈米以下的系統半導體生產設備和技術、128層以上的NAND快閃記憶體設備不能出口到中國。

三星的立場是，不能繼續忽視舊的製程設備。尤其是去年第3季業績不佳，從今年年底開始，三星正進行大規模重組和削減成本。國內遺留線預計將進行大規模開工率調整和勞動力調整。

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