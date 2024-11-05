被中國經濟拖累 大咖美企在中銷售比疫情前下滑

蘋果、星巴克、NIKE的最新季度財報中，均顯示中國市場銷售額持續下滑。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國經濟持續低迷，不少美國企業例如蘋果、星巴克、NIKE近來發布的最新季度財報中，均顯示中國市場銷售額持續下滑。

根據《CNBC》報導，由於中國消費低迷以及本土品牌競爭激烈，蘋果與星巴克等美國企業在中國市場最新一季收入表現再次下滑。

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蘋果上週報告指出，9月28日為止一季財報，大中華區銷售額小幅下滑至150.3億美元（約新台幣4794億元），低於去年同期150.8億美元（約新台幣4810億元）。該季銷售額的下滑也使中國收入佔蘋果總銷售額比例從去年同期的16.9%下降到15.8%。

美國咖啡連鎖品牌星巴克也因為越來越多的中外品牌搶市而面臨更大壓力，並因此以半價賣咖啡。截至9月29日為止一季，星巴克在中國的同店銷售額下降14%，消費者每份訂單的平均支出減少了8%。

星巴克新任執行長Brian Niccol上週在財報電話會議上表示，中國市場的銷售表現受到競爭加劇，以及中國宏觀環境疲軟影響消費支出的拖累。他還表示，他需要中國花更多的時間來了解當地業務。中國市場最近一季在星巴克的收入佔比已從去年同期的9%降至8.6%。

另外，美國運動服飾巨頭NIKE在8月31日為止一季，大中華地區的營收亦年減4%至16.7億美元（約新台幣532.6億元）。

總體來看，與新冠疫情爆發前的2019年相比，蘋果、星巴克和NIKE都發現中國市場總收入比率有所下降。

相反地，美國電動車大廠特斯拉逾五分之一收入仍仰賴中國市場，這一數字在9月為止一季更攀升至22.5%，在中國銷售額亦在該季年增近13%至56.7億美元（約新台幣1808億元）。

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