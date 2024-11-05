勤凱10月營收1.68億元 前3季EPS4.34元超越2023年

勤凱10月營收1.68億元創歷史次高 前三季EPS4.34元超越2023年，圖為董事長曾聰乙（左）與副董事長莊淑媛（右）。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到下游客戶回補庫存、平均出貨單價（ASP）走揚之下，電子材料大廠勤凱（4760）今日公告10月營收達1.68億元寫下歷史次高紀錄；同時勤凱前三季每股稅後盈餘（EPS）來到4.34元、年增34%，已超越去年全年EPS。

勤凱副董莊淑媛表示，國際銀價居高不下，使得部分下游客戶拉貨陷入觀望，不過庫存經過近2-3年調整後水位都已偏低，後續觀察終端消費復甦力道；她也認為，雖然客戶仍在觀望國際銀價走勢，加上時序進入年底盤點期，但在產品組合轉佳下，預料第4季毛利、本業能力仍有望優於第3季。

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莊淑媛分析，勤凱10月營收1.68億元，僅較9月歷史新高的1.69億元、微幅減少0.57%，但年增進一步擴大至117.58%，累積前10月營收12.33億元、年增36.69%。她也說，10月營收主要受惠電感客戶持續回補庫存，國際銀價仍處在12年來的高峰，帶動銀含量較高的產品價格上揚，加上電阻客戶持續拉貨下，營運維持高檔。

勤凱今日通過第3季財報EPS為1.23元，其中，營業淨利仍維持約0.6億元的高水準，但受匯損等因素拖累，單季歸屬於母公司稅後盈餘為0.37億元、季減34%、年成長3%；累計前三季稅後盈餘1.31億元、年成長36%、EPS為4.34元，已超越去年全年3.9元的水準。

莊淑媛指出，在被動元件方面，日本客戶車用MLCC材料已傳來正面回饋反應，半導體材料方面，包括先進玻璃基板封裝TGV等也都已獲得客戶的正面回應，勤凱已做好進軍半導體材料市場的各項準備，預期相關商機有望在1-2年內發酵。

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