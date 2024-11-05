大立光10月營收持平 11月拉貨動能下滑

大立光10月營收65.47億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公告10月營收65.47億元，與上月持平、年增4%；前10月累計營收477.94億元、年增28%。大立光董事長林恩平日前表示，10月拉貨動能持平9月，11月則將顯著下滑，第四季保守。

大立光在第三季傳統旺季表現不俗，單季營收創新高、獲利創2年高，主因為客戶提前拉貨，加上iPhone銷售表現不如預期，林恩平曾於法說會中指出，客戶大幅下修訂單，第四季表現相較第三季會有顯著落差，潛望式鏡頭量也會減少。

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法人預期，客戶密集拉貨在第四季進入尾聲，大立光營收、獲利將會下滑，加上大客戶AI功能在2025年才能廣泛應用於全球，今年智慧型手機銷售僅微幅成長，大立光成長動能可能趨於平緩。

從鏡頭出貨組合來看，大立光11月以1000萬畫素佔比60%至70%最高，2000萬畫素以上產品佔比10%至20%，800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔20%至30%。

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