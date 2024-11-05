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台中市商業會批國際會展中心 耗資百億缺停車、無飯店

2024/11/05 16:36

台中市商業會舉辦新任理事長謝豐享（中）及36名理監事就職儀式。（記者黃旭磊攝）台中市商業會舉辦新任理事長謝豐享（中）及36名理監事就職儀式。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市商業會舉辦新任理事長謝豐享及36名理監事就職、2024商人節慶祝儀式，721名會員本人及代表出席，會中，謝豐享提出台中水湳國際會展中心耗資百億元新建，第一期東側展館預計明年（2025）12月落成啟用，不過，周遭並無飯店供參展廠商進駐，停車位也不到9百位，認為「將來辦國際展，問題會很大」。

台中市經濟發展局長張峯源到場頒獎給上百家績優廠商，張峯源強調，台中市今年第2季在公司、商業登記家數、資本額增幅再次奪下6項全國冠軍，連續13季維持至少4項冠軍佳績，投資環境持續受到企業肯定，至於商業會提出台中國際會展中心停車位不足問題，現已增加至862個小客車位，超過法定車位647格，周邊也有綠美圖、轉運中心及公138停車場等處可停車，會視營運情況再做調整。

台中市經發局長張峯源（右）頒獎給商業會績優廠商。（記者黃旭磊攝）台中市經發局長張峯源（右）頒獎給商業會績優廠商。（記者黃旭磊攝）

台中市商業會今天下午在高鐵台中站旁臻愛花園會館，舉辦商人節慶祝活動，謝豐享、榮譽理事長林正雄、副理事長施錦郎、張達錩及監事會召集人周子良等7百多人出席，謝豐享說，明年台中水湳國際會展中心要落成，希望結合百工百業開辦開展第一個綜合展覽，呼籲市府全力支持，並要注意周邊停車及住宿交通問題。

謝豐享表示，會展中心近台74線快速道路，周邊道路寬度不夠、停車場不狗，配套大飯店也沒蓋起來，將來辦國際展問題很大，另外，台中市產業工具機機械展覽要超過6千個攤位，目前第一期降到1800個攤位，不符合現況需求，加上新建中的第二期2千個攤位，目前看來一直縮減。

林正雄強調，水湳國際會展中心及高鐵購物城、號稱全台最大百貨「D-ONE 第一大天地」，可望成為台中未來發展雙引擎，周遭有交通堵塞問題，而百工百業遇到明年碳稅問題，成本因為綠色通膨增加，也影響到出口競爭力，單一公司無力解決，商業會還有很多事要做。

台中市商業會理事長謝豐享（台上）認為國際會展中心無飯店供參展廠商進駐，「將來辦國際展，問題會很大」。（記者黃旭磊攝）台中市商業會理事長謝豐享（台上）認為國際會展中心無飯店供參展廠商進駐，「將來辦國際展，問題會很大」。（記者黃旭磊攝）

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