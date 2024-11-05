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鴻海10月營收創同期新高 前10月寫歷年新猷

2024/11/05 16:01

鴻海（2317）今天公布10月營收8048億元，月增9.80%、年增8.59%。（資料照）鴻海（2317）今天公布10月營收8048億元，月增9.80%、年增8.59%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天公布10月營收8048億元，月增9.80%、年增8.59%，為歷年同期最高；今年前10個月營收為5兆5325億元、年增9.57%，同樣寫下歷年同期新猷。

對照9月來看，鴻海10月旗下電腦終端、消費智能產品皆受惠於新品發布，以及中國雙11、北美感恩節在即，帶動客戶拉貨動能，業績強勁成長；元件及其他產品則因消費智慧產品需求提升，零組件出貨增加，業績顯著成長；雲端網路產品則因9月基期較高，故10月約略衰退。

若與去年10月相比，鴻海今年10月的雲端網路產品受惠於 AI 雲端產品拉貨動能強勁，業績強勁成長；元件及其他產品零組件除了出貨增加，車用業務出貨也有所成長，推動業績顯著成長；電腦終端產品因新品發布，業績顯著成長；消費智慧產品整體表現平穩，年對年約略持平。

從今年前10個月表現來看，鴻海雲端網路產品因 AI 伺服器需求強勁，業績大幅成長；元件及其他產品主要業務與車用相關零組件出貨增加，業績也有強勁成長；電腦終端產品受惠於今年新產品需求較高，年對年顯著成長；消費智慧產品因2022年底鄭州廠區受疫情影響的訂單，延遲到去年首季季生產，導致比較基期偏高，年對年約略衰退。

鴻海表示，觀察下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會維持逐季加溫的趨勢，單季業績將可達到季增、年增的表現，公司將在本月14日召開法說會，並於下個月5日公告12月營收。

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