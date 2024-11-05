遺址警報解除！嘉義科學園區台積電廠區全面施工

嘉義科學園區台積電廠區遺址搶救挖掘作業經相關人員到場確認已經完成。（嘉義縣文化觀光局提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電位於嘉義科學園區的CoWoS先進封裝廠今年5月動工後，因為挖到疑似遺址必須避開只能局部施工，遺址搶救工作已在日前完成發掘作業，4日下午現勘確認搶救發掘完成，發掘區域移交給台積電施工。

縣府文化觀光局指出，台積電在嘉科園區興建先進封裝廠的P1廠在5月底挖掘到疑似遺址，發現繩紋陶片、陶環等碎片，還有灰坑、貝塚等，依文資法停工並調整施工順序，經分為3個敏感區域進行搶救發掘作業，9月23日辦理第一次分區移交現勘，經邀集專家學者現勘確認後，同意第一敏感區及第二敏感區東半部區域移交給台積電，4日下午再辦理第二次分區移交現勘，與會人員確認搶救發掘完成，發掘區域移交給台積電施工，這次搶救發掘面積合計約4124平方公尺。

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文觀局表示，台積電廠區遺址出土遺物以繩紋陶容器及其破片為大宗；另有少量石刀、箭鏃、貝殼、獸骨等；遺跡現象有灰坑大約90個，內含較為密集的陶容器破片，部分灰坑伴隨密集貝類出土；墓葬則有出土數具兒童及成年個體墓葬，這些出土物年代尚須進一部鑑定，暫不臆測。

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