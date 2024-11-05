111簡訊遭詐團破解？數發部：平台沒被駭 將持續追查

數發部先前曾說明過，111簡訊不會被仿冒。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部去年推出「111政府專屬短碼簡訊平台」，若簡訊號碼顯示為111，即為政府發出，具有可信度，不必擔心是詐騙訊息。但近日有網友反映，疑似收到偽冒政府111簡訊的詐騙訊息，數發部對此表示，追查後並未發現政府111簡訊平台有被駭客入侵，請民眾安心，將持續釐清案情並對外說明

PTT昨天有網友以「111簡訊被詐騙集團破解了？」為題發文，表示收到來自高雄區監理所的簡訊，要求線上繳納交通罰單，而簡訊號碼顯示為111（代表為政府發出），但訊息內卻出現假的政府網站，疑似是詐騙的釣魚簡訊，質疑數發部的111簡訊平台是否遭到詐騙集團破解？

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數發部表示，看到相關訊息後，已立即過濾政府111簡訊平台發送歷程，並請電信業者協助，均未查獲駭客入侵至政府111簡訊平台發送簡訊的紀錄，後續將進一步釐清相關情形。數發部感謝民眾即時反映，由於目前電信業者均會阻絕偽冒111號碼發送的簡訊，因此數發部後續將循線追查是否是其他偽冒技術。

數發部呼籲，簡訊冒名政府機關、知名企業或銀行等，若帶有不明連結的網址切勿輕信點擊，也應留意信用卡號碼、銀行帳號或簡訊驗證碼等不可提供給他人使用，避免遭到犯罪集團濫用，如發現疑為詐騙手法，請立即向警政署165反詐騙諮詢專線舉報。

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