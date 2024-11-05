打工族也該有特休假 勞動部揭7大特休假違反樣態

年底將至，勞動部揭示7大特休假違反樣態。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入年末，今年的「特休假」休完沒？勞動部提醒，過去5年，平均每年有多達500件因雇主違反特休假規定遭裁罰，總金額逾千萬元，提醒雇主留意7大容易違反法令的樣態，不可少給假、未休完的假要核實折算工資在期限內發給，而且，「打工族」也該依年資等比例有特休。

勞動部勞動條件平等司司長黃維琛指出，根據《勞動基準法》第38條規定，勞工如在同一事業單位，繼續工作滿一定期間，雇主應給予特別休假。因年度終結而未休完的特別休假日數，除經勞雇雙方協商，遞延至次1年度外，其餘日數，不論未休原因為何，雇主均應結清發給勞工工資。

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勞動部統計最常出現違法的7大態樣，第1是雇主因勞工自行離職而未結算未休日數工資，第2是年度終結雇主未在規定期限內核發未休日數工資；第3、特別休假未休日數工資金額計算有誤，第4、雇主自行排定勞工的特別休假，第5、未給予部分工時勞工特別休假；第6、勞工工作滿1年只給特別休假7日，以及第7、事先與勞工約定所有特別休假均直接折發工資。

黃維琛指出，有雇主跟勞工表示，工作滿1年才有7天特休，但其實只要作滿6個月以上就有3天特休，部分工時員工只要達到年資，應依工作時數等比例給予特休；特休假需依據勞工的意願安排，雇主不可強迫、指定日期要勞工排休，也不能都不讓勞工休假，直接折算工資，若有這樣的違法情形，依法可處2萬元至100萬元罰鍰，地方主管機關更可視情節輕重，最高罰鍰達150萬元。

勞動部重申，特別休假是勞工的法定權益，特別休假期日的排定應按照勞工意願。另為使勞工瞭解每年特別休假可休日數，雇主應將勞工當年可休日數及未休日數所發給的工資，記載於勞工「工資清冊」，並以書面通知勞工；書面通知之形式，得以紙本、電子資料傳輸方式為之。

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