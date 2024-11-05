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奧運賽事加持 愛爾達前3季EPS達5.17元

2024/11/05 15:32

運動賽事帶動使用者付費潮流，愛爾達前3季每股稅後盈餘5.17元。圖為董事長陳怡君。（資料照）運動賽事帶動使用者付費潮流，愛爾達前3季每股稅後盈餘5.17元。圖為董事長陳怡君。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠奧運助攻，體育轉播平台愛爾達-創（8487）稅後淨利1.35億元、年增43.62%，每股稅後盈餘（EPS）5.17元，已經接近去年全年表現。愛爾達表示，今年有巴黎奧運、全球眾多賽事加持，預期第四季還有棒球12強賽，有望帶動全年獲利更上層樓。

愛爾達第三季營收達7.58億元，年增高達252.56%，前三季累計營收11.89億元、也年增67.94%，為24年來同期新高。主因為巴黎奧運與全年度眾多各項賽事，包含美國職棒MLB颳起大谷炫風、NBA美國職籃、中華職棒、羽球BWF巡迴賽、WTT桌球巡迴賽、F1賽車與歐洲足球熱潮所帶動。

愛爾達也表示，受到數位匯流浪潮推動，使用者收視習慣改變，現今認同付費收看的比例大，愛爾達近年直播體育賽事每年都突破1萬小時，在IPTV MOD平台上也多次榮獲收視冠軍，OTT平台訂閱與廣告營收皆有突破性成長。

展望未來，愛爾達指出，在體育賽事持續投入，搭配影劇、綜合優質影視內容的雙軌並行下，2025年將繼續朝穩健中求突破的營運目標方式邁進。

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