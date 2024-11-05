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70年來首見！日股今起延長交易半小時

2024/11/05 14:55

日本東京證交所今（5日）起，將股票交易時間延長30分鐘，至當地時間下午3點30分（台北時間為下午2點30分）才收盤。（示意圖，美聯社）日本東京證交所今（5日）起，將股票交易時間延長30分鐘，至當地時間下午3點30分（台北時間為下午2點30分）才收盤。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本東京證交所今（5日）起，將股票交易時間延長30分鐘，至當地時間下午3點30分（台北時間為下午2點30分）才收盤，此為日本東京證交所自1954年以來，時隔70年再次延長交易結束時間。

綜合媒體報導，自11月5日起，東京證交所交易時間為早上9點到11點30分，以及12點30分到下午3點30分，總計5.5小時。

報導指出，讓東京證交所決定延長時間的原因，是2020年10月1日東京證交所發生大規模系統故障，導致全天停止交易，由於停止交易的影響很大，東京證交所認為如果收盤時間能延後，或許當天來得及恢復交易。此外，東京證交所也希望拉長交易時間，能使成交量和金額擴大，達到活絡市場的目的。

但有觀點認為，在新制上路前，不少日本企業都是在日股下午3點收盤後才向投資者披露信息，擔憂延長股票交易時間，恐出現信息披露延遲情況。

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