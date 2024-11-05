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中國失業、裁員連環爆！網淚揭「快活不下去」

2024/11/05 15:15

中國經濟慘淡，失業問題嚴重，許多民眾在社交平台上披露自己被裁員、找不到工作的窘境。（示意圖，路透）中國經濟慘淡，失業問題嚴重，許多民眾在社交平台上披露自己被裁員、找不到工作的窘境。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟慘淡，失業問題也越來越嚴重，許多民眾在社交平台上披露自己被裁員、找不到工作的窘境。有人哭訴生活的艱辛，有人抱怨職場的不公，也有人表達無奈與憤怒，評論區裡也充滿抱團取暖的留言。

根據《自由亞洲電台》報導，一名30多歲的失業女子，近日在抖音上發布影片，她哭訴「「失業了，我可能要活不下去了」，並提到「都說2024年很多大公司都在裁員，沒想到我也在其中。今天早上我還高高興興地去上班，結果下午老板就緊急召開會議，告訴大家今天的工作到此為止」。該女還提到，自己每個月固定開銷超過1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元），「突如其來的失業讓人措手不及」。

也有1位從事網路工作的網友說，自疫情以來，她很難再找到工作，「現在市場不景氣，公司幾乎每3個月就要大裁員1次。在過去的3年裡，她經常加班到凌晨兩三點，甚至生孩子的前1天也在處理工作」。

中國頂尖科技公司阿里巴巴和騰訊，都在2024年進行了大規模裁員，減少10%員工和多個部門。

還有一些失業的年輕人在微信上發布影片，稱自己會去星巴克或圖書館「消磨時光」，以免讓家人知道自己失業。

報導提到，今年中國應屆大學畢業生達1170萬人，據多位人士透露，今年大學生的實際就業率約為5成，比去年更低，許多企業從老員工開始裁員。

資深財經評論人士蔡慎坤表示，中國目前的失業問題還未到最嚴重的時候，「現在在抖音、快手、小紅書等平台上，很多人在哭訴。當然，有些人是為了流量，但也有很大一部分人在真實反映現狀」。

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