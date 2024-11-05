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台新投信董事長鄭貞茂：配合政策 明年發行主動式ETF

2024/11/05 14:44

台新投信新任董事長鄭貞茂（右）今天出席自家舉辦的新檔台股ETF記者會。（記者王孟倫攝）台新投信新任董事長鄭貞茂（右）今天出席自家舉辦的新檔台股ETF記者會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕曾任花旗經濟學家、金管會副主委及陽明海運董事長的鄭貞茂，近日剛出任台新金旗下子公司－台新投信董事長，他今天表示，明年的工作重點之一，是配合政府政策，發行「主動式ETF」；至於明年2大投資趨勢，他認為，一是降息趨勢明確、二是AI，建議投資人抓住商機。

鄭貞茂曾征戰不同場域，包括：公部門、外資金融業及研究智庫等，今年7月卸下陽明海運董事長後，重返金融圈，擔任台新投信董長。

台新投信將推出新一檔台股ETF，鄭貞茂今天致詞，他開玩笑說，「因為常常換工作，我大概是全台灣認識最多媒體記者的人」，這次回歸金融產業，大家也都在詢問對金融產業看法。

「我認為，第一個大方向是降息、第二個趨勢就是AI」。鄭貞茂直言，美國聯準會不管是降得快還是降得慢，大概要再升比較不可能，至於主要經濟體要升息也不太可行，而日本升息空間也有限。

至於AI趨勢，這絕對是不可逆轉，台灣是全球的AI重鎮，更能呈現台灣的硬實力和軟實力，這也是投資人可切入的重點。

為了搶進台灣AI趨勢優勢，台新投信將推出台股ETF新兵，推出國內台灣首檔結合AI+優息的「台股ETF 00962」，聚焦未來十年成長趨勢最明顯的產業，包括IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、PCB等產業。

根據台新投信提供資料顯示，本檔ETF追蹤前十大持股分別為聯發科、華碩、世界先進、聯詠、京元電子、宏碁、微星、技嘉、鴻海、廣達。預計12月6日掛牌，發行價10元，採月配息。

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