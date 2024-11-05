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美國大選結果影響台企布局 安永分析2情境

2024/11/05 14:41

美國總統大選結果將揭曉，當選人的財經政策牽動台企布局。（安永提供）美國總統大選結果將揭曉，當選人的財經政策牽動台企布局。（安永提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統大選於11月5日進行投票，全球正屏息以待美國總統大選結果揭曉，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人統川普民調不相上下。安永聯合會計師事務所表示，對台灣企業來說，最關心美國新任總統接下來所進行的稅改、關稅、貿易政策，將對台灣企業的營運布局和稅負產生影響。

安永會計師周黎芳指出，美台快速雙重稅收減免法案和租稅協定談判是在拜登任期內提出，若賀錦麗當選，美台快速雙重稅收減免法案通過生效可能更加快速，意味著美國公司股利匯給台灣母公司股利扣繳稅率將降至10%。然而，民主黨的政策同時主張增加美國公司聯邦所得稅率，此舉將削減股利扣繳降低的優惠幅度。

周黎芳指出，台商要有對供應鏈調整的心理準備，若賀錦麗當選，美台快速雙重稅收減免法案通過生效機率高，台商可運用該法案提供的租稅優惠，經由不同的商業交易模式分布利潤，來減少聯邦所得稅提升帶來的衝擊。

貿易政策方面，安永會計師吳雅君分析，無論誰入主白宮，雙方政策皆聚焦於強化本土供應鏈並減少對中國的依賴，但在各自政策適用的範圍與強度不同。賀錦麗大方向上延續拜登政府的政策，適度保障美國勞工與環境等前提下促進發展，同時推動經濟發展。

若由川普當選，雖然法案通過和租稅協定談判時程較不可預期，但因川普傾向維持甚至調降所得稅率，所以對於台商美國子公司營利及盈餘匯回整體有效稅率，無論是誰當選，應不會差太多。此外，周黎芳認為，若川普當選，關稅增加更是調整供應鏈最直接的因素，台商須留意供應鏈調整。

吳雅君指出，貿易政策上，川普更強調「美國製造」的優先性，尤其針對中國原產特定貨物，將加徵更高昂的關稅以保障美國特定產業。然而，不論哪位候選人當選，都將對全球貿易與供應鏈布局產生重大影響。面對不斷變化的關稅、貿易政策和市場動態，企業應及早準備，才能在迅速變化的情勢中靈活決策。

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