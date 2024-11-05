地緣政治流彈讓台灣供應商承壓 SpaceX要求將生產轉移海外

消息人士表示，出於地緣政治風險考量，SpaceX要求台灣製造商在台灣以外的地區生產，迫使至少一家製造商將生產轉移到越南。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透5日報導，據設備製造商關係消息人士和公司文件指出，馬斯克掌舵的SpaceX要求台灣供應商將製造轉移到海外，導致其部分供應鏈發生遷移。

一家為SpaceX 星鏈衛星網路產品提供組件分包商的一位消息人士表示，出於地緣政治風險考量，SpaceX要求其製造商在台灣以外的地區生產，迫使至少一家製造商將生產轉移到越南。

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另一位與台灣衛星零件製造商合作的消息人士則稱，SpaceX直接要求供應商將製造轉移到國外。

衛星零件製造商敬鵬工業股份有限公司（Chin-Poon Industrial）表示，最近是SpaceX的供應商，該公司告訴路透，SpaceX要求他們將生產從台灣轉移到泰國以獲得新訂單，這「主要是出於地緣政治考慮」。敬鵬沒有詳細說明細節。

由於資訊未公開，消息人士拒絕透露姓名。SpaceX沒有回覆置評請求。

一位駐越南的投資顧問10月曾向路透透露，SpaceX代表在2023年3月的一次非公開會議上表示，該公司有興趣在越南建立衛星設備製造中心，並尋求有關保護智慧財產權的建議。

路透就台灣SpaceX供應商遷往海外一事聯繫台灣經濟部時，台灣經濟部回應稱，「短期政治因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係」。

敬鵬（2355）為全球第四大汽車PCB板製造商，也積極切入其他領域如5G、低軌衛星用板，來降低車用市場競爭的影響。

據台灣媒體今年7月報導，低軌衛星商機再掀高潮，SpaceX和亞馬遜旗下Kuiper近期擴大對台鏈下單，不僅提出加單要求，也希望供應鏈因應地緣政治增加兩岸以外產能，啟碁（6285）、昇達科（3491）、華通（2313）、敬鵬（2355）、燿華（2367）等台廠為此加快前進越南，泰國等東南亞地區設廠搶單。

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