中媒爆黃仁勳切割美超微？「2台廠」迎轉單

美超微CEO梁見後（右）與輝達CEO黃仁勳（左）是多年好友。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昔日被喻為「AI妖股」的全球伺服器大廠美超微（Super Micro），近日因安永會計師事務所辭職，股價狂瀉，引發市場關注，現根據中媒爆料，與美超微關係密切的輝達（NVIDIA），正在將之前屬於美超微的訂單轉給其他供應商，以避免市場發生混亂。

綜合《財聯社》、《智通財經》等中國媒體報導，根據爆料指出，輝達似乎已經下定決心去除美超微這1隱憂，要將原本屬於美超微的訂單，重新分配給其他供應商，避免行業出現混亂。

請繼續往下閱讀...

報導表示，供應鏈消息人士指出，美超微的競爭對手技嘉（2376）、華擎（3515），受益於美超微的訂單轉移，新訂單和客戶資詢量有所增加，並與CoreWeave等客戶簽訂了合約。

今（2024）年10月30日美超微遭到4大會計師事務所的安永切割，安永在辭職信中表示，「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」、「無法信任公司管理層及審計委員會的陳述」，這一聲明壓垮美超微股價，當日狂瀉32%，如今還面臨下市危機。

而《財聯社》也指出，目前爆料的輝達訂單轉移如若真屬實，其無疑對美超微來說雪上加霜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法