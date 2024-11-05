非法蒐集南韓個資 臉書母公司Meta被罰逾5億元

臉書母公司Meta因違反南韓《個人資訊保護法》，4日被南韓政府處以逾216億韓元的行政罰款。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國網際網路科技巨擘、臉書母公司Meta Platforms因違反南韓《個人資訊保護法》，4日被南韓政府「個人資訊保護委員會」（Personal Information Protection Commission，PIPC）處以逾216億韓元（逾新台幣5億元）的行政罰款。

據《韓聯社》報導，PIPC本月5日表示，委員會4日召開第18次全體會議，認定Meta違反《個人資訊保護法》中有關敏感資訊、安全措施的規定，對其處以共216億2320萬韓元的罰款。

請繼續往下閱讀...

調查結果顯示，Meta從旗下社群媒體臉書的個人簡介，蒐集約98萬名南韓用戶的宗教觀、政治觀、是否與同性結婚等敏感資訊。根據南韓《個人資訊保護法》，涉及個人思想及信念、政治見解、性生活等資訊，均被列為需嚴格受保護的敏感資訊，原則上禁止加以處理。

經查，Meta向廣告客戶提供擅自蒐集的個人敏感資訊，約4000家廣告商利用了上述敏感資訊。Meta不僅在未獲用戶同意情況下蒐集並利用用戶敏感資訊，也未採取保護個人資訊的措施。

此外，Meta以非《個人資訊保護法》所規定的調閱對象為由，拒絕用戶調閱個人資訊的要求。針對處於已停用或未啟用狀態的用戶，Meta也未採取刪除或關閉等安全措施，導致至少10名南韓用戶的個資遭外洩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法