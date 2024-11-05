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獲頒「優良商人獎」 AIA人壽總座侯文成：今年業績可望達標

2024/11/05 13:50

獲頒「優良商人獎」 AIA人壽總座侯文成：今年業績可望達標AIA友邦人壽總經理侯文成（圖中）獲頒，由商業總會舉行的金商獎的「優良商人獎」。
（圖為AIA友邦人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕由全國商業總會舉辦第78屆「金商獎」，AIA友邦人壽總經理侯文成拿下「優良商人獎」，他表示，這份榮譽不僅屬於他個人，更屬於AIA友邦人壽整個團隊。針對友邦人壽今年的業績表現，侯文成表示，今年整體表現預估能順利達到集團設定的目標。

「金商獎」是由商業總會舉辦，頒獎項目分為優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良老店及菁英老店等，總計評選出54位獲獎者。

友邦人壽指出，侯文成是以保險創新、員工照顧與企業社會責任表現卓越，獲頒象徵我國企業家最高榮譽「優良商人獎」之肯定。

侯文成得獎後回應，獲此獎項感到無比喜悅與榮幸，每一份榮耀背後，都有著更大的責任和期待，會繼續以謙卑和敬業的態度，持續追求更好，因為「只有更好沒有極限。」

侯文成自2012年加入AIA友邦人壽台灣分公司，並自2015年起擔任總經理，擁有超過30年的壽險經驗，成功拓展公司業務。他強調，未來，友邦人壽的商品開發，則仍以多元化利變型壽險商品為主。

針對友邦人壽今年的業績表現，侯文成表示，今年整體表現預估能順利達到集團設定的目標。而商品開發方面，友邦人壽持續以客戶需求為導向，專注在發展具傳承、退休金流及特定傷病與意外失能的險種。

對於國內整體壽險業新契約保費，侯文成在今年8月做出分析與預測，認為應有10% 至 20% 的成長率。

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