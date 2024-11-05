波音7週罷工終於落幕！工會同意4年加薪38％

波音長達7週的大罷工終於落幕。（資料照，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，至今已經7週，外媒報導，工會昨（4日）天終於批准了一項新合約，波音長達7週的大罷工終於落幕。

綜合外媒報導，根據代表約3.3萬名罷工員工的國際機械師和航空航太工人協會表示，表決以59%的支持率獲得通過，內容包含未來4年加薪38%，並且提高退休提撥，是工人和公司雙方共同妥協的成果。

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時薪勞工最快在週三就將返回位於華盛頓、奧勒岡與加州的工廠復工。

自9月以來，工會和波音公司先後進行了三次合約投票。在最新的合約出爐之前，工人曾於10月23日拒絕了加薪35%、簽約獎金7000美元（約新台幣22.3萬元）的版本；而更早之前的9月12日，工人幾乎以95%的壓倒性否決了僅有25%薪資增幅和3000美元（約新台幣9.5萬元）簽約獎金的合約。

在11月4日獲批的最終版本中，工人成功爭取到38%的薪資增幅和1.2萬美元（約新台幣38.3萬元）的簽約獎金，同時恢復了年度績效獎金，最高可達6%，並保證每年支付4%。

此外，合約還包括一項對未來生產的承諾，若波音於合約四年內啟動新的商用機計劃，將會選擇在西雅圖地區生產，這為當地帶來了更多工作機會的希望。

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