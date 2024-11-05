中油、台灣金聯董座不滿遭撤換 知情人士：皆屆齡退休、非看報才知

台灣金聯董事長換人，現任董事長施俊吉昨召開記者會提出質疑。（記者鄭琪芳攝）

〔記者陳昀／台北報導〕行政院核定雲林縣農業處前處長呂政璋接任台灣金聯董事長，現任董事長施俊吉昨表達不滿，「合理懷疑擋人財路，擔心原萬有紙廠土地遭賤賣」；前中油董事長李順欽未出席交接，也被傳出是不滿「看報紙才知道被換掉」而表達抗議。知情人士指出，李順欽、施俊吉均已逾68歲，依現行遴聘要點已達屆齡退休，兩人也都知道自己即將卸任，並非看報才知道。

知情人士指出，依「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」及行政院92年12月19日院授人力字第0920056458號函規定，國營事業機構負責人及經理人之年齡屆滿65歲者，應每年報院核准延長；年齡逾68歲者，除有特殊原因，報經行政院核准外，應即更換。

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該人士表示，李順欽已逾71歲，雖然任期到2025年11月14日，但因與原任總經理方振仁理念有落差，為求公司穩定與內部陞遷順暢，改由方振仁陞任董事長、原副總經理張敏陞任總經理。同樣地，台灣金聯董事長施俊吉也逾69歲，達屆齡之年歲；也在政府的通盤考量下，予以撤換。

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