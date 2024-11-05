台北市公布9月違反勞基法裁罰名單 英業達累犯5次挨罰82萬

台北市勞動局今（5日）公布9月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共裁處102家事業單位，總罰鍰金額523萬元。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市勞動局今（5日）公布9月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共裁處102家事業單位，總罰鍰金額523萬元。當中，英業達股份有限公司使勞工平日延長工時，未依規定給付延長工時工資；未逐日覈實記載勞工出勤情形至分鐘為止，近5年內違法次數累計達5次及1次，遭罰82萬元為最高。

勞動局高寶華局長表示，9月份罰鍰金額前5名依序為，英業達股份有限公司（82萬元）、捷仲有限公司（30萬元）、褒綠美股份有限公司（25萬元）、牧東光電股份有限公司（19萬元）、雲品國際酒店股份有限公司（12萬元）。

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違反勞基法遭罰的單位中，主要違法樣態分別為：每7日中未有1例假1休息日，共23家（22.54％）；未依法給付平日延長工時工資，共22家（21.57％）；未依法給付休息日出勤工資，共17家（16.67％）；延長工作時間超過法令規定，共13家（12.75％）；工資未全額給付給勞工，共13家（12.75％）。

勞動局強調，雇主應覈實記載勞工出勤情形至分鐘，並依法給付勞工工資，也應積極補充人力、適當調度，避免勞工超時加班，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是法定義務，也是企業的社會責任，勞資合作才能創造雙贏。

勞動局補充，該局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過台北市「市民服務大平台」線上申請，或至勞動局勞動權益中心申請，「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

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