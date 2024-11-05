瑪莎拉蒂在中國銷量崩跌87％ 超慘「數據」曝光

數據顯示，瑪莎拉蒂9月在中國市場的進口銷量僅38輛，較去（2023）年同期驟降87％。（示意圖，美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車市價格戰廝殺慘烈，豪車品牌也撐不住，根據中媒報導，中國乘聯會（CPCA）最新公布的數據顯示，瑪莎拉蒂9月在中國市場的進口銷量僅38輛，較去（2023）年同期驟降87％，在超豪華品牌中的降幅最為慘烈，而不僅如此，就連售價方面也是持續下滑。

《券商中國》報導，今（2024）年以來，瑪莎拉蒂銷量崩潰，根據乘聯會發布數據顯示，今年1至9月，瑪莎拉蒂在中國市場的進口銷量逐月為214輛、89輛、129輛、140輛、109輛、96輛、32輛、31輛、38輛，總計878輛，較1年前驟降79％。

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不僅銷量，瑪莎拉蒂在價格方面也持續下滑。根據汽車之家指出，以瑪莎拉蒂Grecale為例，2023款2.0T GT官方建議價為人民幣65.08萬元至103.88萬元（約新台幣293萬元至467萬元），上海經銷商的報價是人民幣50.08萬元（約新台幣225萬元）起，相當於打了77折。

此外瑪莎拉蒂Levante官方建議價是人民幣86.68萬元至118.98萬元（約新台幣390萬元至535萬元），而上海經銷商的報價是人民幣64.68萬元至118.98萬元（約新台幣291萬元至535萬元），其中瑪莎拉蒂Levante 2022款2.0T GT鋒芒版官方建議價人民幣86.68萬元（約新台幣390萬元），經銷商的報價卻是人民幣64.68萬元（約新台幣291萬元），相當於打了74折。

瑪莎拉蒂作為義大利超豪華汽車品牌，曾被譽為跑車界的「皇后」。瑪莎拉蒂2004年正式進入中國市場，先後引入了Ghibli、Levante、Quattroporte等熱門車型，2017年在中國一度創下1.5萬輛的年銷量紀錄。

對於瑪莎拉蒂等超豪華品牌的銷售暴跌，乘聯會認為，這代表出超高端消費群的購買力暫時放緩，或是轉到中國國產高階車廠。

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