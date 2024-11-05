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神盾與韓國ASICLAND合作 開發7奈米AI HPC晶片

2024/11/05 12:25

神盾董事長羅森洲（左）今日與韓國晶片設計公司ASICLAND簽署戰略合作協議，雙方將合作開發AI（人工智慧）HPC（高速運算）Server Chiplet 晶片設計。（神盾提供）神盾董事長羅森洲（左）今日與韓國晶片設計公司ASICLAND簽署戰略合作協議，雙方將合作開發AI（人工智慧）HPC（高速運算）Server Chiplet 晶片設計。（神盾提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團今日與韓國知名晶片設計公司ASICLAND簽署戰略合作協議，雙方將合作開發AI（人工智慧）HPC（高速運算）Server Chiplet 晶片設計，包含CPU Die、AI Die、IO Die、IP（UCIE、LPDDR5、PCIE5/6等）授權，以及CoWoS先進封裝開發等多方面技術，專注於高端資料中心市場。

神盾董事長羅森洲指出，雙方將先合作開發IO Die，使用神盾的UCIe、LPDDR5等IP，ASICLAND的ASIC晶片設計及台積電（2330）7奈米工藝，加上安國（8054）的CoWoS先進封裝技術，提供一個完整的IO Chiplet 先進方案。 透過雙方技術協作進一步提升全球競爭優勢將先聚焦於韓國市場，未來則計畫拓展至國際市場。

ASICLAND成立於2016年，為韓國上市的IC設計公司， 也是台積電在韓國唯一的官方合作夥伴（VCA，價值鏈聯盟）。ASICLAND同時是Arm（安謀）的Total Design Partner，提供從SoC（系統單晶片）半導體架構設計、電路設計到驗證的完整解決方案。

神盾為全球半導體巨頭Arm的重要合作夥伴，於9月加入Arm Total Design，推動AI HPC Server產品並用在台積電的先進製程，與韓國ASICLAND的合作代表向先進製程再邁出重要一步。

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