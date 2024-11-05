彭博 : 美大選結果牽動日圓走勢 短期震盪難避免

美國大選結果將牽動日圓走勢。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選結果揭曉在即。《彭博》指出，若賀錦麗當選，可能支撐日本疲軟的貨幣；反之，如果川普勝利，可能會提振東京股市，並使日圓面臨進一步下跌的風險。

報導指出，如果賀錦麗獲勝，她可能會堅持經濟政策現狀，追求美國軟著陸，除非通膨急劇加速，否則這將為聯準會降息掃清道路。隨著日本與美國的殖利率差距縮小，日圓反過來可能會走強。

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但如果是川普重新掌權，可能在短時間內會提振美國經濟。主要是他呼籲降低稅收和放鬆商業監管，這有可能幫助日本出口商，同時鼓勵美元購買。但川普對貿易夥伴徵收新關稅的計畫，被視為日本股市的風險。

野村證券（Nomura Securities）外匯策略主管Yujiro Goto表示，如果賀錦麗獲勝，市場將以較低的收益率和疲軟的美元做出反應，美元兌日圓可能會測試150水平。

但如果出現川普獲勝、共和黨也控制了美國國會，那美元兌日圓可能會測試升破155，那時市場將會聚焦日本央行是否會進行口頭干預。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）和瑞穗銀行（Mizuho Bank）分析師預測，如果川普獲勝，日圓可能會跌向160，不排除接近7月份當時的38年新低點。

如果川普實施新關稅政策，其勝選對日本股市的提振作用可能只是曇花一現；且如果中國成爲被課關稅目標，這可能會拖累日本經濟，因爲中國仍是日本最大的出口市場。長期以來，許多日本企業依賴中國強勁的成長來提高獲利。

道富環球投資管理公司高級分析師Masahiko Loo表示，如果川普獲勝，美國的財政支出就會越大，最初的反應將是美元走強和股價上漲，但只要川普開始談論關稅時，屆時市場的避險交易和股市將會失去動力。

報導指出，投資者和分析師爲日本資産走勢描繪的眾多情境中最有可能的兩種方向，而他們警告，無論是誰入主白宮，日圓都可能出現一段時期的劇烈波動。

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